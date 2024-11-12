名師解盤》容逸燊：權值股疲弱 聚焦集團股作帳行情

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

台灣加權指數今天在台積電大跌3%影響之下，終場收跌547點，成交量來到4385億元，量增收黑跌破月線，短期震盪還需要1~2天，選後「川普交易」持續推升美元指數走高，以及比特幣創歷史新高，這讓台幣近期相對弱勢，外資期貨避險空單，達5萬口之上，今天盤中可以看到，無論是台積電、鴻海以及廣達等權值股，都相對比較疲弱，華爾街目前資金從費半科技類股，轉移到道瓊、標普上，道瓊已經44000點歷史新高，可是費半卻還在做區間震盪整理，要等輝達法說過後，才有機會帶動全球資金回到半導體上，目前結構上來看，台股電子成交比重，差不多是接近65%，如果未來維持在6成至7成左右，那指數仍然成為是區間整理格局。

這波最高點來到23700點附近，從高點下殺到今天最低，將近1000點跌幅，後續2~3天可不可以守住今天低檔區22800點附近，相對來得重要，最近不只是台股，以及韓股、中股的半導體，都受美方對於7奈米禁令影響，禁止出貨7奈米以下晶片給中國市場，但以先進製程來說，營收比重比較高的，是5奈米、3奈米部分，7奈米營收以中國市占來說，大概影響5~6%，高一點的話，外資估10%以內，加上台積電產能可以去做調整，隨時都會有新的客戶來遞補，甚至把產能移轉到比較高階的製程，所以實際上對台積電影響沒有這麼大，指數休息整理後，應該還有機會往24000點去挑戰，只是目前台積電碰到比較大的，是政治因素，而不是產業面。目前三星、英特爾的技術能力，台積電應該是全球無敵了，同產業沒有競爭對手，外資目前比較擔憂的是在地緣風險，以及政治保護稅等等問題。

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可以看到，指數歷經拉回、修正後，進入到第4季，很多中小型股會有表現，集團股作帳也會在這時候，包含3706神達連續幾天強勢走高，3211順達今天也強勢往上，進入到第4季，通常是台股比較容易有年底作帳效應的時間點，尤其是第3季季報11月15日公布完後，對於台股來說，中小型股都是表現空間，以及台積電如果這2天董事會通過資本支出再調高的話，相關台積電供應鏈已經都回檔到，相對比較低位階的價值區域，我覺得可以同時去留意。

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