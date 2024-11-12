詩肯前3季每股盈餘0.94元

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告第3季營收5.36億元，年減5.76%，稅後淨利1347萬元，年減23.73%，每股盈餘0.27元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告第3季營收5.36億元，年減5.76%，稅後淨利1347萬元，年減23.73%，每股盈餘0.27元。

累計前3季營收16.55億元，年減3.89%，稅後淨利4702萬元，年減42.89%，每股盈餘0.94元。

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詩肯表示，前3季台灣本業營收微幅衰退約1.2%，新加坡NOVA較為疲弱，衰退約8.7%，但好消息是兩地的毛利率皆有上升，因此毛利僅下降1%。

詩肯也說，台灣今年在台南購地打造南部倉儲中心時產生勞務費，新加坡也因為租金、廣告費和利息增加，兩地的費用都有提高，是第3季獲利衰退主因。

詩肯表示，即便央行出力打房，但台灣本業營收也僅是微幅衰退，顯示買氣仍能依靠自住的剛性需求支撐，動能仍在。

截至10月底，詩肯全台門市共計達85店，較上月減少2店，今年根據營運體質陸續調整門市營運，但展店腳步仍持續。

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