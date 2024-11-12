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看壞川普執政！馬斯克跨性別女兒 宣布將離開美國

2024/11/12 14:34

川普超級助選員、科技富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）宣布將離開美國，理由是「看不到自己在美國的未來」 。（圖擷取自Vivian Jenna Wilson Threads帳號）川普超級助選員、科技富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）宣布將離開美國，理由是「看不到自己在美國的未來」 。（圖擷取自Vivian Jenna Wilson Threads帳號）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選結果在本月6日揭曉，美國第47任總統確定由共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選。但在川普贏得歷史性的勝利之際，川普超級助選員、科技富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）卻宣布將離開美國，理由是「看不到自己在美國的未來」 。

綜合媒體報導，薇薇安在川普贏得歷史性的勝利後，在社交媒體平台Threads發文稱，離開美國的想法自己已經想有一段時間了，而大選結果讓她更確定要離開美國，稱「看不到自己在美國的未來」。

薇薇安也補充表示，即使川普只任職4年，又或者在川普執政期間，反跨性別的法規奇蹟般地沒有實施，但那些願意投票支持反跨性別法案的人仍不會馬上消失。

薇薇安是馬斯克與他的第一任妻子賈斯汀（Justine Musk）所生，2022年6月，薇薇安公開承認自己是跨性別者，並將名字由維爾（Xavier）改為薇薇安（Vivian），並沿用母親姓氏。薇薇安表示，會這樣做是因為自己不想再以任何方式或形式與馬斯克有任何關係。

科技富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）表示，看不到自己在美國的未來。（圖擷取自Vivian Jenna Wilson Threads帳號）科技富豪馬斯克（Elon Musk）的跨性別女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）表示，看不到自己在美國的未來。（圖擷取自Vivian Jenna Wilson Threads帳號）

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