水污費收費新增氨氮 估2千家受影響涵蓋半導體製造、電鍍業

環境部今（12）日預告修正水污染防治費收費辦法，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目。此為南投草屯污水處理廠。（資料照）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕氨氮是近年造成河川污染的重要污染源，卻遲未納入水污費徵收項目。環境部今（12）日預告修正水污染防治費收費辦法，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，預估約2200家業者受影響，包含晶圓半導體製造業、電鍍業，及工業區與科學園區下水道系統等。水污法收費辦法預計明年第一季公告。

環境部今日預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，鑑於水污費開徵近10年來費率未曾調整，此次微幅調高重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，並新增氨氮、鋅及錫徵收項目，預估水污費第一年徵收費額約增加8600萬元。

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環境部水保司長王嶽斌說明，氨氮現在已是造成河川污染的主要項目，氨氮排入水體後，會消耗水中溶氧造成水質優養化；pH值偏鹼時，氨氮對於水生生物的毒性也會增強，影響水體環境與生態。為更進一步削減氨氮，此次將氨氮納入水污費徵收項目，盼提升業者減污意願。

王嶽斌表示，水污費調整後受影響對象約2200家業者，主要為晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業、電鍍業，以及工業區與科學園區下水道系統。不過有九成每年增加費額低於2萬元，影響幅度不大。至於畜牧廢水雖也是氨氮排放大戶，但因目前尚無畜牧業的氨氮標準，未受到此次水污費調整影響，未來會再訂畜牧業的氨氮標準。

王嶽斌表示，為鼓勵業者投注資金精進廢水處理設備，水污費調整後首年以五折徵收、優惠折扣採五年遞減，至第六年才會全額徵收，業者若投入具能資源化的廢污水處理設施，也會有水污費抵減優惠。

此外，環境部統計，106至112年化學需氧量（COD）年排放量已從5.3萬噸降至3.9萬噸，減量27%；懸浮固體（SS）從1.3萬噸降至0.9萬噸，減量32%。因此，此次水污費修正並未調整COD及SS費率。環境部預計，水污法收費辦法明年第一季公告；後年1月實施新費率、10月開始繳費。

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