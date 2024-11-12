晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

水污費收費新增氨氮 估2千家受影響涵蓋半導體製造、電鍍業

2024/11/12 14:20

環境部今（12）日預告修正水污染防治費收費辦法，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目。此為南投草屯污水處理廠。（資料照）環境部今（12）日預告修正水污染防治費收費辦法，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目。此為南投草屯污水處理廠。（資料照）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕氨氮是近年造成河川污染的重要污染源，卻遲未納入水污費徵收項目。環境部今（12）日預告修正水污染防治費收費辦法，首次將氨氮、鋅及錫納入收費項目，預估約2200家業者受影響，包含晶圓半導體製造業、電鍍業，及工業區與科學園區下水道系統等。水污法收費辦法預計明年第一季公告。

環境部今日預告修正「事業及污水下水道系統水污染防治費收費辦法」，鑑於水污費開徵近10年來費率未曾調整，此次微幅調高重金屬、氰化物等有害健康物質及硫氧化物費率，並新增氨氮、鋅及錫徵收項目，預估水污費第一年徵收費額約增加8600萬元。

環境部水保司長王嶽斌說明，氨氮現在已是造成河川污染的主要項目，氨氮排入水體後，會消耗水中溶氧造成水質優養化；pH值偏鹼時，氨氮對於水生生物的毒性也會增強，影響水體環境與生態。為更進一步削減氨氮，此次將氨氮納入水污費徵收項目，盼提升業者減污意願。

王嶽斌表示，水污費調整後受影響對象約2200家業者，主要為晶圓半導體製造業、發電廠、印刷電路板製造業、電鍍業，以及工業區與科學園區下水道系統。不過有九成每年增加費額低於2萬元，影響幅度不大。至於畜牧廢水雖也是氨氮排放大戶，但因目前尚無畜牧業的氨氮標準，未受到此次水污費調整影響，未來會再訂畜牧業的氨氮標準。

王嶽斌表示，為鼓勵業者投注資金精進廢水處理設備，水污費調整後首年以五折徵收、優惠折扣採五年遞減，至第六年才會全額徵收，業者若投入具能資源化的廢污水處理設施，也會有水污費抵減優惠。

此外，環境部統計，106至112年化學需氧量（COD）年排放量已從5.3萬噸降至3.9萬噸，減量27%；懸浮固體（SS）從1.3萬噸降至0.9萬噸，減量32%。因此，此次水污費修正並未調整COD及SS費率。環境部預計，水污法收費辦法明年第一季公告；後年1月實施新費率、10月開始繳費。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財