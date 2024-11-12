「影后」場景豪宅 開價1.8億元待售

台北市敦化北路的靜巷高價住宅「涵峰」4樓為戲劇「影后」場景之一，近日開價1.8億元出售。（樂屋網提供）

〔記者徐義平／台北報導〕戲劇「影后」場景之一北市豪宅「涵峰」，近日傳出在售屋網站開價1.8億待售。

樂屋網發言人洪安怡指出，該豪宅座落台北市敦化北路的靜巷內，為高價住宅「涵峰」4樓，不包含車位的權狀面積約151.97坪，每坪開價約145.51萬元，而每月管理費則高達2.7萬元。

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她補充，該高價住宅屋齡約14年，為地上12層住宅大樓，僅規劃29戶住宅、格局為3、4房房型，7月曾揭露其中一戶實價，拆算每成交價約147萬元。

進一步彙整北市敦化北路路段，屋齡10至20年的住宅行情，近2年每坪成交均價落在110至120萬元間。

此外，劇中另一處豪宅場景則是桃園高價住宅「耑悦」，位於桃園中路特區，屋齡僅1年，為地上24層，共規劃93戶，單戶坪數落在116至122坪。根據樂屋網實價登錄，該社區近期每坪均價約42萬元，而劇中的場景則是10樓實品屋。

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