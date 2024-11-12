小額綠電2千萬度明上架！增「冬季加購」、「月月配」新制

台電考量風、光綠電的發電特性，並針對不同用戶的用電時段差異，再搭配不同年期，設計全新搭配機制。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電小額綠電2.0全新大改版！台電預計銷售2千萬度綠電，來源除光電外，新增「離岸風電」，也配合用戶營業型態，全新設計「日間型」、「全日型」2種主打商品，最短一年、最高上限二十萬度共6款，額外再推「加購」冬季綠電、「月月配」等彈性機制，明起上架、競標。

小額綠電去年推出1千萬度，但並未售罄，台電發言人蔡志孟表示，外界仍有採購小額綠電需求，今年改版式內容主要是去年用戶的反饋意見蒐集後、再調整，因此會更貼近買家想法。

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此次商品內容有大改版，因應風光發電時間、買家營運特性等，設計的「日間型」給予上午7點到下午5點等買主，此類商品主力供應為光電，白天生產、機關、銀行等有ESG需求者適合；「全日型」適合24三班制、全天營業用戶，由光電、風電混搭，台電說明，用戶投標競價，2種主商品只能擇一。

年期、度數規劃為「1萬度」、「10萬度」、「20萬度」，再搭配「1年期」、「5年期」的組合款式，因大額商品去年熱銷，今年最大額調高到20萬度，合計共有6款可選；不過，台電拿出的風光綠電總量以 2000 萬度為上限。

外界關切的價格，台電說明，小額綠電底價是依照各案場適用再生能源躉購費率及相關規費，參考目前綠電市場行情後訂定；去年官方公布的投標價格落在4.9到6.8元之間。

另，新增四大彈性購買機制，包括「冬季加購」綠電、「月月配」與資格彈性、時間倍增等。蔡志孟說明，冬季加購、月月配都是用戶反饋，年初綠電用太快，年底額度不足。

他說，冬季加購可給第3季起是旺季、用電較多的買家，得標者若加購，台電第4季會依買主的年度總購電量，額外再賣2成綠電，但價格非投標價，而是固定單價銷售，蔡志孟強調，這就像一般購物用優惠價加購商品，價格會比得標價優惠。

新制「月定額制」是用戶可依需求自行訂定每月轉供度數上限，也可選既有的「年定額制」，即不設定每月度數，提前用罄當年度即履約完畢；今年也開放總公司代表投標，所購綠電可分配給轄下分支機構使用。

台電此次競標延續去年做法，順序上是1個電號開放投標一種商品，買家要先選擇日間型或是全日型，再看選哪種度數、年期，共有6商品，按照志願排序投標，再看是否加購冬季綠電；最終6商品中，只會有1個得標。

此次開放投標時間延長為3週，13日上午9點上架開賣，投標截止日為12月3日中午12點，決標結果將於12月4日17點由憑證中心通知。

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