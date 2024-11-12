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川普對中課60％關稅！亞洲「這國」成最大贏家

2024/11/12 14:05

專家表示，若川普真的對中國課60%關稅，而越南因擁有低廉勞工和戰略地理位置，將成為最大受惠國。（路透）專家表示，若川普真的對中國課60%關稅，而越南因擁有低廉勞工和戰略地理位置，將成為最大受惠國。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普「紅色横掃」，而關稅是全球投資人最擔心的競選承諾，專家表示，若川普真的對中國課60%關稅，那麼將再次促使製造業撤出，而越南因擁有低廉勞工和戰略地理位置，將成為最大受惠國。

CNBC報導，如果川普對中國徵收60%的關稅，將促使製造商搬遷，一些亞洲國家可能會受益。

凱投宏觀（Capital Economics ）高級亞洲經濟學家加雷斯·萊瑟（Gareth Leather）表示，越南擁有低廉的工作力成本和戰略地理位置，迄今為止一直是美中關係惡化的最大受益者。

除了越南外，印度也將從中受益，報導指出，中國在美國進口商品可能出現關稅或非關稅壁壘，以及印度通過印度製造推動國內製造業的發展，可能對PCB、半導體、手機、電纜和電線等領域的印度電子製造服務公司，產生積極影響。

arie Capital印度研究主管Aditya Suresh點名，電纜和電線製造商Polycab，將在這種情況下的受惠股之一。

而歐洲則是美國的貿易關稅的主要受害者，晨星分析師表示，歐盟高度容易受到美國關稅的影響，因為它是貿易密集型的，而美國是歐盟出口的最大目的地，而歐洲汽車製造商和製藥公司尤其容易受到衝擊。

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