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麗升能源打造「綠電交易加速器」 小電廠賣大企業綠電多賺2成

2024/11/12 12:59

麗升能源打造「綠電交易加速器」，小電廠賣大企業綠電多賺2成。（業者提供）麗升能源打造「綠電交易加速器」，小電廠賣大企業綠電多賺2成。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）今日宣布成立「綠電交易加速器」，董事長林麗珍表示，「綠電交易加速器」有兩大功能可幫助小電廠轉售綠電，並提升案場價值2成以上。

她指出，台灣含三型自用發電設備（小於2000kW）有上萬家太陽能案場，小發電廠想要售電給大企業會遇到兩大問題：首先，一般僅有數百kW發電容量的案場，很難直接將電轉售給大企業，不是找不到窗口洽談，就是發電規模不大、企業擔心採購的溝通成本過高；其次，在售電時，小案場也會擔心中間售電業者的金流穩定性以及透明度，相較於穩定但價格較低的台電收購價，許多小案場遲遲不敢將綠電轉供給企業。

林麗珍解釋「綠電交易加速器」有兩大功能幫小電廠轉售綠電，第一，整合眾多小電廠的綠電轉售需要綠電的大企業，讓小案場可以獲得比過去售電給台電更多收入；第二，與玉山銀行合作「綠電信託」，透過玉山銀行信託專戶，提升綠電交易的透明度與安全性，確保售電金流交易安全。

她也說，以台南某家裝置容量300kW的第三型發電業者為例，過去承租多個廠房屋頂設置太陽能板發電只能售電給台電，現在透過「綠能交易加速器」，不但可將綠電轉售大企業，不須自行接洽大企業就可增加2成售電收入。

麗升能源也與旗下的售電公司「香印永續」整合全台大小規模電廠的綠電，再加上香印永續已簽署10MW售電合約，預計每年供應1000萬度以上綠電，用於台灣大哥大全台超過500個基地台轉型綠電；同時，麗升能源與玉山銀行攜手打造綠電信託，確保發電廠穩定供電及幫助企業取得「綠電憑證」，降低綠電交易風險，提升更多企業採購綠電意願。

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