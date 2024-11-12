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川普才剛當選！馬斯克母親現身上海代言 大讚「中國床墊」

2024/11/12 13:03

馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）8日現身中國上海，出席由其擔任代言人的中國本土寢具品牌首家門店開幕活動。（資料照，路透）馬斯克的母親梅耶（Maye Musk）8日現身中國上海，出席由其擔任代言人的中國本土寢具品牌首家門店開幕活動。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選剛落幕，而在選戰中，特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）大力支持川普引發關注，馬斯克更被視為美國和中國的溝通橋樑。值得注意的是，馬斯克的母親梅耶馬斯克（Maye Musk）8日現身中國上海，出席由其擔任代言人的中國本土寢具品牌首家門店開幕活動，她被問到馬斯克是否從政時表示「他更熱愛火箭和汽車。」

《香港01》報導，梅耶自今年9月起便正式成為「aise寶褓」品牌的全球品牌代言人，她近年頻繁現身中國，並在社交媒體上分享上海生活點滴。

綜合中國媒體《新京報》、《荊楚網》報導，「aise寶褓」的首家線下旗艦店8日開幕，上海首款產品也正式對外交付。活動現場，「aise寶褓」總經理陳萍淇、「aise寶褓」首席產品官王峰，向全球品牌代言人梅耶交付產品。而梅耶．馬斯克在活動現場也大讚床墊功能。

這是美國大選後，梅耶首度現身上海，活動中，梅耶被問及美國大選一事，她回應，對於選舉結果感到高興且並不驚訝，另外，對於馬斯克在這次選舉的表現，她稱馬斯克全心投入，要讓美國成為更好且讓人充滿希望的國家，「而我們現在有了希望」。

據了解，梅耶長年居住在上海，也常可在期社交媒體上曬出她在上海生活的照片，今年母親節，梅耶也在上海收到來自馬斯克送的母親節花束。

76歲的梅耶任模特兒達50年，並出現在多本雜誌的封面上，包括《時代》雜誌健康版、《運動畫刊》、美國《婦女節》和國際版的《Vogue》等，日前更公開表示，她已從民主黨轉投共和黨，並對此感到如釋重負，認為自己不再是「惡意且不誠實」的政黨的一份子。

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