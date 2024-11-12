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誰應成為參院多數黨領袖？馬斯克辦投票 「他」取得壓倒性票數

2024/11/12 12:08

共和黨將於本月13日舉行參議院多數黨領袖選舉，目前有3位共和黨人有意競選參議院多數黨領袖之位，分別為南達科他州參議員圖恩（John Thune，圖左）、德州參議員柯寧（John Cornyn，圖中）和佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott，圖右）。（美聯社、法新社，本報合成照）共和黨將於本月13日舉行參議院多數黨領袖選舉，目前有3位共和黨人有意競選參議院多數黨領袖之位，分別為南達科他州參議員圖恩（John Thune，圖左）、德州參議員柯寧（John Cornyn，圖中）和佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott，圖右）。（美聯社、法新社，本報合成照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選才剛結束不久，美參議院多數黨領袖爭奪戰已拉開序幕。億萬富豪馬斯克（Elon Musk）週一（11日）在X平台辦網路投票，詢問網友「誰應成為參議院多數黨領袖？」。投票結果出爐，美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）取得壓倒性票數，被公認是最應成為參議院多數黨領袖的人選。

綜合媒體報導，現任參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在大選前曾表明，他將在選後卸下領袖一職。此意味著，共和黨將於明年1月國會重開前，投票選出新的參議院領袖，也是參議院多數黨領袖。

報導指出，共和黨將於本月13日舉行參議院多數黨領袖選舉，目前有3位共和黨人有意競選參議院多數黨領袖之位，分別為南達科他州參議員圖恩（John Thune）、德州參議員柯寧（John Cornyn）和佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott），外界好奇誰將成為下一屆參議院多數黨領袖。

億萬富豪馬斯克週一（11日）在X平台辦網路投票，詢問網友「誰應成為參議院多數黨領袖?」，馬斯克發文一出，即獲得網友熱烈回應。截至11日投票截止，共有108萬8220名X用戶在馬斯克發起的民意調查中投票，其中高達65.5%的人投票認為史考特應該成為參議院多數黨領袖。

報導指出，目前史考特已獲得多名共和黨強硬右派，以及舉辦此次網路投票的馬斯克的支持，但其在黨內溫和派的支持一般。

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