誰應成為參院多數黨領袖？馬斯克辦投票 「他」取得壓倒性票數

共和黨將於本月13日舉行參議院多數黨領袖選舉,目前有3位共和黨人有意競選參議院多數黨領袖之位,分別為南達科他州參議員圖恩(John Thune,圖左)、德州參議員柯寧(John Cornyn,圖中)和佛羅里達州參議員史考特(Rick Scott,圖右)。(美聯社、法新社,本報合成照)

高佳菁/核稿編輯

〔財經頻道/綜合報導〕美國總統大選才剛結束不久,美參議院多數黨領袖爭奪戰已拉開序幕。億萬富豪馬斯克(Elon Musk)週一(11日)在X平台辦網路投票,詢問網友「誰應成為參議院多數黨領袖?」。投票結果出爐,美國共和黨參議員史考特(Rick Scott)取得壓倒性票數,被公認是最應成為參議院多數黨領袖的人選。

綜合媒體報導,現任參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)在大選前曾表明,他將在選後卸下領袖一職。此意味著,共和黨將於明年1月國會重開前,投票選出新的參議院領袖,也是參議院多數黨領袖。

請繼續往下閱讀...

報導指出,共和黨將於本月13日舉行參議院多數黨領袖選舉,目前有3位共和黨人有意競選參議院多數黨領袖之位,分別為南達科他州參議員圖恩(John Thune)、德州參議員柯寧(John Cornyn)和佛羅里達州參議員史考特(Rick Scott),外界好奇誰將成為下一屆參議院多數黨領袖。

億萬富豪馬斯克週一(11日)在X平台辦網路投票,詢問網友「誰應成為參議院多數黨領袖?」,馬斯克發文一出,即獲得網友熱烈回應。截至11日投票截止,共有108萬8220名X用戶在馬斯克發起的民意調查中投票,其中高達65.5%的人投票認為史考特應該成為參議院多數黨領袖。

報導指出,目前史考特已獲得多名共和黨強硬右派,以及舉辦此次網路投票的馬斯克的支持,但其在黨內溫和派的支持一般。

Who should be Senate Majority Leader?