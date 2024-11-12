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台積電破天荒徵求德語專才技術員 外派年薪可望逾140萬元

2024/11/12 12:24

台積電破天荒徵求德語專才技術員，外派年薪可望逾140萬元（資料照）台積電破天荒徵求德語專才技術員，外派年薪可望逾140萬元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）展開全球佈局，外派技術員也走向國國際化，繼美國、日本之後，德國廠也展開建廠中，儘管2027年底才要開始生產，台積電未雨綢繆，已開始對外徵求德語專才的外派技術員，月薪約3萬2000元至4萬3000元，另享有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪達70萬元以上。半導體供應鏈指出，台積電外派技術員比台灣薪水加倍，也就是說，平均年薪可望達140萬元以上，還提供宿舍等生活福利，德國物價水準高，外派加給說不定更高。

台積電官網釋出德語專才的技術員，職務條件包括高中（職）以上畢業，不限科系，德文檢定至少為B1；具備細心、團隊溝通能力、自我學習能力、邏輯思考能力，懂Office基本操作；無經驗可，有相關經驗者尤佳；報到後需先在指定廠區訓練1~2年，再被派任指定海外廠區2年以上。

台積電配合德國廠需求，首度徵求德語專才技術員 ，工作內容主要是一、翻譯訓練工作，配合海外廠的建設與運作，使用指定語言協助廠區翻譯和培訓工作，並充當台籍與外籍員工間的溝通橋樑。二、線上工作涵蓋使用自動化電腦派工系統監控產線機台、生產相關指標。

協助處理機台、派工等產品生產異常狀況，在無塵室內進行晶圓盒的拆/包裝及原物料的盤點作業。

台積電表示，技術員採四班二輪制，工作兩天，休息兩天，需輪班，依部門而異，3~5個月夜班、3~5個月日班 ，日班為7:20AM~7:20PM，夜班為7:20PM~翌日7:20AM，日班總月薪約32000元，夜班總月薪約43000元，另享有分紅獎金，並依表現發放外語翻譯訓練獎金，平均年薪達70 萬元以上。

台積電德國廠位於德勒斯登，與合作夥伴博世（Bosch）、英飛淩（Infineon）與恩智浦半導體（ NXP）合資歐洲半導體製造公司（ESMC），投資總金額估超過100億歐元（約新台幣逾3千5百多億元），台積電持有70%，博世、英飛凌和恩智浦各持股10%，已於今年8月下旬舉行動土典禮，歐盟並通過50億歐元的德國補助措施，預計2027年底開始生產，採台積電28/22奈米CMOS、16/12FinFET）製程技術量產，月產能約4萬片12吋晶圓，並將由台積電負責營運。

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