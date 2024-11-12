信義兒福B2都更今簽約 冠德將投資76.15億打造時尚設計種子基地

冠德董事長馬志綱（左）、內政部部長劉世芳（中）、國家住都中心董事長花敬群進行信義兒福B2案簽約。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕信義兒福六塊「基」連鎖都更案中的B2基地今簽約，由出資人、上市建商冠德建設（2520）負責投資興建，初步規劃結合住宅與新創產業空間，並延續大五分埔的服飾產業，打造時尚設計種子基地，預估投資額達76.15億元、全案預計2031年完工。

根據國家住都中心資料，B2都更案基地約2450.25坪，將興建1棟地上26層的住辦大樓，以及1棟地上20層的住宅大樓。

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住都中心董事長花敬群指出，信義兒福共有6塊基地，目前已全數招商完成，未來還有40多個都更案正在規劃，主要集中在台北市與新竹地區。

對於營造成本上漲導致造價無法確實掌握，進而讓都更、危老進行速度變慢，花敬群則認為，的確過去營造成本上漲不少，但近一年營造成本已經趨於穩定，再加上房價上漲很大一波，他確信房價上漲的幅度絕對足以因應營造成本上漲。

不過，他也指出，造價、房價穩定才有利於推動都更。

對於近幾年都更、危老推動的看法，花敬群則指出，十年前，一年才完成20個，但近幾年，每一年都更加危老就完成700至800個房，其實數量增加相當明顯，但未來還是需要大力推動都更。

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