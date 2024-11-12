傳美要求台積電斷供中國AI晶片 童子賢說話了

童子賢（圖中）今天表示，美中經濟、政治角力當中，不是只有美國管制敏感科技產品，中國也有限制無人機零組件出口。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國商務部傳出要求台積電停止對中供應AI晶片，和碩（4938）董事長童子賢今天表示，美中經濟、政治角力當中，不是只有美國管制敏感科技產品，中國也有限制無人機零組件出口，希望兩國之間的對抗措施能早日落幕，會比較有利於台灣的科技產業發展。

童子賢今天出席綠色科技新創頒獎典禮，提到自從1990年代蘇聯解體，歐洲逐漸拋棄共產主義，最後成立歐盟，帶給世界一片祥和之氣，但是最近10年國際間的地緣政治關係又逐漸變得比過去更加緊張，吹起一股反全球化的風潮，將產業鏈從全球分工帶往區域製造的局面。

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童子賢說，台積電（2330）創辦人張忠謀感嘆「全球化已死」，這次美方傳出要求台積電停止供應中國AI晶片，也是反全球化風波的一部分，目前世界處在美中兩大經濟體的對抗情境當中，不是只有美國祭出管制手段，中國近期也宣佈限制他無人機關鍵零組件出口，「所以說，我們只能靜觀其變」。

童子賢認為，全球分工的相較於區域製造，更有利於推動人類文明進步，透過增加溝通以減少摩擦，進而避免衝突發生，後續仍然希望世界能夠和平，倘若未來美中達成共識，讓相關管制措施早日落幕，會比較有利於台灣的科技產業發展，讓台廠減少貿易干擾，整體經濟也能夠相對更為順利地成長。

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