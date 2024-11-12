川普2.0貿易戰將至 華爾街估美經濟衰退風險增至75％

BCA Research策略師表示，川普勝選使得貿易戰的風險增加，美國經濟衰退可能性增至75％。（彭博資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資研究公司BCA Research表示，自從川普勝選以來，由於爆發貿易戰的風險增加，美國經濟衰退的可能性大幅上升至75％。

《商業內幕》報導，BCA首席全球策略師貝雷津（Peter Berezin）表示，川普政府領導下，可能爆發新貿易戰，美國經濟衰退的可能性從65％提升至75％。貝雷津指出，新貿易戰的前景遠遠抵銷了川普議程中其他親商的部份，隨著大選前勞動力市場已經疲軟，經濟衰退的可能性已經攀升。

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川普在競選期間提出，對進口商品全面徵收10-20％的關稅，另外針對來自中國的商品徵60％的關稅。貝雷津稱，這些關稅可能會抑制企業投資，並降低消費者的實際家庭可支配收入，這將是經濟的雙重打擊。

報告引用了耶魯大學預算研究室（Budget Lab）的研究預估，川普提議的關稅將使美國家庭的實際可支配收入中位數減少1900美元（約新台幣6萬1645元）至7600美元（約新台幣24萬6582元）。

部份人士猜測，川普的關稅只是口頭威脅，旨在與其他國家談判時握有籌碼，但貝雷津卻不這麼認為。貝雷津表示，川普是否實施這些威脅還有待討論，市場參與者的共識是「在大多數情況下川普不會行動」，但貝雷津認為這一看法可能過於樂觀。

貝雷津指出，川普提議的減稅計劃如果成功通過，可能會使標普500指數每股盈餘提升4％，但這低於該指數過去一週的5％漲幅，表明市場已經消化這些討論中的減稅措施。

貝雷津也對川普當選以來殖利率飆升表示擔憂，並稱目前利率處於「限制性水位」，可能會給經濟成長帶來壓力。貝雷津表示，房地產市場的疲軟狀態也讓投資人意識到，貨幣政策是限制性的，並強調，房屋銷售活動明顯放緩。

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