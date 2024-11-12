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羅伯特清崎：美國還會有12年的金融繁榮

2024/11/12 09:11

資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，美國可能還會有12年的金融繁榮。（法新社）資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）表示，美國可能還會有12年的金融繁榮。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，美國還會有12年的金融繁榮。

羅伯特清崎週一（11日）在社交平台X發文表示，最好的消息是，美國可能還會有12年的金融繁榮，即川普 （Donald Trump） 的4年、范斯（JD Vance）的8年。

但儘管如此，羅伯特清崎仍要大家不能放鬆警惕，不要相信學術自由派左派會去度假，因為他們希望川普和范斯消失在這世上，呼籲大家要保持清醒並感謝像川普和范斯這樣的人，感謝他們為美國人民的自由冒著生命危險。

羅伯特清崎上述發文一出，引發網友熱議，有網友表示「這正是我告訴我的妻子和孩子們的。我相信這將是川普的4年，然後是范斯的8年，這對美國和世界來說都是很棒的」、「美國的力量在於它的人民－永遠不要忘記這一點！」、「100%。 12年不僅是金融繁榮，而且是社會恢復正常。許多人都相信，一切現在的樣子就是它該有的樣子。」等。

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