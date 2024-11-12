中美爭奪非洲礦產恐「直接對決」 ! 中媒 : 全因一條鐵路

美國將投入數十億美元，將在非洲翻修及新建鐵路，以確保獲得更多非洲關鍵礦產。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非洲蘊含豐富礦產資源，美國為了能獲得更多的銅、鈷等關鍵礦物，決定花費數十億美元，在非洲建造一條重要的運輸鐵道，此舉將使得中美兩國在非洲礦產競爭局面中直接對決。

《南華早報》指出，洛比托走廊是從剛果民主共和國與尚比亞內陸礦場到安哥拉大西洋洛比託港將礦物運送到出口市場的關鍵路線。據該地區的礦業公司稱，該項目將使運輸時間從幾週縮短至幾天。

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美國與歐盟對中國在剛果民主共和國等發展中國家的大宗商品市場其市佔越來越警惕，因此決定投資數十億美元於當地的基礎建設，除翻修一條舊有鐵路，並新建一條鐵路，以獲得更多的關鍵礦產，而這筆交易將使美國與中國直接競爭。

美國和歐洲所翻修的這條1344公里的現有鐵路，將從安哥拉大西洋沿岸穿過剛果民主共和國和尚比亞，這條通道被稱為「非洲鐵路」。另外，也新建一條穿過尚比亞西北部的800公里鐵路線。

剛果民主共和國是迄今為止世界上最大的鈷出口國，約佔全球產量的70%，而尚比亞則富含銅和鈷。安哥拉是非洲最大的石油生產國之一，也是鑽石礦場的所在地。

根據國際貨幣基金組織的數據，撒哈拉以南非洲地區的礦物儲量估計佔全球已知的關鍵礦產儲量的 30%。對於中美兩國來說，關鍵礦物的供應鏈是透過鐵路運出，再以海運輸出。

據報導，2002年安哥拉當局邀請北京前往投資，當時中國將「壟斷關鍵礦產市場」作為首要任務，並利用對非洲的大規模公共外交和基礎設施投資，換句話說，就是以長期債務來支持這一戰略。現今中國企業在尚比亞銅產區和剛果民主共和國擁有大量投資，中國60%以上的鈷都來自那裡。

約翰斯·霍普金斯大學非洲研究項目擔任兼職教授的卡羅爾表示，儘管美國參與的太晚，但現今已醒悟過來，在採礦、加工並與合作伙伴建立聯盟。

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