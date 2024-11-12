9萬美元快到了！比特幣飆逾12%觸及89623美元新天價（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣週一，隨著川普當選後加密貨幣繼續上漲，比特幣價格再創新高，根據Coin Metrics 的數據，旗艦加密貨幣的價格上漲了12%以上，達到8萬9623 美元新天價，分析師喊年底比特幣將突破10萬美元關卡。

CNBC報導，不僅比特幣飆漲，以太幣上週上漲30%，週末回升至3000美元大關，週一逾漲超過7%，至3371.79 美元；與卡爾達諾綁定的去中心化金融代幣上漲 4.7%；狗狗幣繼續上漲近24%。在週一的常規交易時段，Coinbase收盤上漲19.8%，而MicroStrategy漲幅超過25.7%，兩隻股票在盤後交易中也走高。

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週二（12日）截至台北時間8點15分，報8萬7871美元，漲8558.82美元或11.26%。

投資平台 Hargreaves Lansdown 的貨幣和市場主管 Susannah Streeter 指出，加密貨幣的上漲是在川普上週當選總統引發的市場「欣喜」之際出現的。

另花旗策略師亦強調，加密貨幣是「為數不多的尚未回撤的川普交易之一」，以大衛·格拉斯（David Glass）為首的策略師表示，部分原因是由於川普政府預期對加密貨幣友好，投資者希望這將轉化為美國監管的明確性。

花旗指出，自大選以來，現貨加密 ETF 出現了有史以來最大的資金流入，具體而言，選舉後兩天BTC和ETH ETF 的淨流入分別為20.1億美元和1.32 億美元，而ETF流量是比特幣上漲的主要驅動力。

展望未來，一些分析師預計加密貨幣將繼續上漲，一些分析師表示，比特幣預計在今年年底達到10萬美元的里程碑。

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