日本因應川普時代提前備戰 擬2.1兆元晶片補助計劃

日本政府將提出一項651億美元的計劃，透過補貼和其他財政援助促進國內晶片產業發展。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，根據週一（11日）看到的一份草案顯示，日本政府將提出一項651億美元（台幣2.1兆元）的計劃，透過補貼和其他財政援助促進國內晶片產業發展。

川普當選美國總統後，加速各國經歷包括中美貿易緊張局勢在內的全球衝擊，日本尋求加強對晶片供應鏈的控制，該計劃提供價值10兆日圓（651億美元）或更多的財政支持。

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草案顯示，日本政府打算將該計畫提交給下屆議會會議，其中包括為下一代晶片大規模生產提供財政幫助的法案，它專門針對晶片代工企業Rapidus和其他人工智慧晶片供應商。去年，日本政府表示將撥款約2兆日圓（台幣4210億元）來支持其晶片產業。

最新計畫是內閣將於11月22日批准的政府綜合經濟計畫的一部分，也將呼籲未來10年公共和私營部門對晶片投資總額為50兆日圓（台幣10.5兆元）。根據草案，政府預計經濟影響總計約160兆日圓（台幣33.7兆元）。

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