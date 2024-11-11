台灣吵缺電 工總潘俊榮：有哪半間工廠因沒電而關閉？

工總理事長潘俊榮（見圖）指出，輝達創辦人黃仁勳強調輝達投資首選是台灣，就是對台灣實力有信心。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及工商界關切的能源穩定議題，工總理事長潘俊榮表示，經濟部長郭智輝豪語日後民眾茶餘飯後不用再爭論「缺水缺電」議題，經濟部要提出嶄新的能源模式，外界都在罵缺電，「但台灣半間工廠都沒有關掉，中國工廠在關也沒聽到在哀哀叫，台灣連半間都沒關，唉這麼大聲」。

潘俊榮也說，他先前與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳會面，對方對於台灣相當有信心，輝達投資第一首選是台灣，所以工總一定要轉型跟政府打拚，翻轉台灣的經濟，預告今年底的經營者大會將會邀請黃仁勳出席。

請繼續往下閱讀...

潘俊榮續指，他剛剛才遇到三三會高層，聽到他談話內容都沒提到缺水缺電，都在說三三會的事，所以這是好現象，經濟部長郭智輝提出赴菲律賓蓋綠電電廠的構想，可行性評估尚未出爐，但也顯示經濟部在跳脫慣有邏輯在思考如何多方增加電力。

談及電價，潘俊榮也表示，不認為台灣存在缺電問題，「台灣真的電沒有到那麼緊張，口號而已，沒有那麼緊張」，但仍可採納新核能，進一步壓低電價，否則電價會是影響企業競爭力的隱憂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法