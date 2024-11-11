台泥前3季賺73.64億元 每股盈餘0.93元

台泥今天公布第3季合併營收410.7億元，年增52%，稅後淨利31.41億元，較去年同期增加18.9億元，每股盈餘0.42元。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 台泥（1201）今天公布第3季合併營收410.7億元，年增52%，稅後淨利31.41億元，較去年同期增加18.9億元，每股盈餘0.42元。

累計前3季合併營收1056億元，較去年同期增加246億，年增30.4%，稅後淨利73.64億元，較去年同期增加約11.68億元，每股盈餘0.93元。

請繼續往下閱讀...

台泥10月營收也見佳績，合併營收163億，年增73.63%，較去年同期成長69億，創下單月歷史新高；累計合併營收約1218.6億，年增34.93%，較去年同期增加315.5億元。

台泥指出，今年前3季獲利較去年同期增加約11.68億，主要受惠今年3月6日起併入歐洲OYAK及Cimpor兩公司業績，帶動營收較去年同期成長。

土耳其OYAK及葡萄牙Cimpor截至今年10月為止，已為台泥貢獻約430億營收，來自土葡的低碳水泥營收占台泥累計合併營收35.27%。

中國水泥市場部分，因中國實施降準政策，使台泥在中國水泥營收10月起呈現量價齊揚，較去年同期成長18%。

台灣水泥巿場雖10月受到2個颱風來襲，但營收仍維持與去年同期水平。

台泥旗下包括台泥綠能及台泥儲能多數案場已陸續併網發電及參與電力交易，10月營收較去年同期則有明顯成長。至於今年以來連續受到地震以及颱風影響的和平電力，已經在第3季恢復正常營運。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法