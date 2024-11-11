勞動部公務員輕生分署長遭批 勞動部2點呼籲

勞動部公務員輕生，分署長遭批霸凌，勞動部今提出2點呼籲，希望外界靜待調查結果，若有貪瀆不法情事，請直接向該部政風單位檢舉。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動力發展署北基宜花金馬分署發生公務員輕生事件，是否涉及職場霸凌一案愈演愈烈，針對分署長謝宜容涉及職場霸凌、貪污等指控，勞動部今日指出，調查小組將自12日起進行訪談，呼籲尊重亡者靜待調查結果，若質疑有貪瀆不法情事，請向該部政風單位檢舉。

勞動部今日晚間指出，勞動部已邀集專家及員工代表組成調查小組，並自明（12）日起，進行相關人員訪談，以釐清事實真相，目前分署長謝宜容已請假靜候調查，其職務由勞動力發展署主任秘書暫代。

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勞動部呼籲，待調查報告完成後，會儘速對外公布調查結果，但在調查期間，為避免影響調查小組進行訪談，以及避免過度揣測，懇請社會大眾靜候調查結果，以尊重亡者，並避免造成二次傷害。

至於外界也有針對分署人員涉及貪瀆不法的指控，勞動部呼籲，請以電子郵件（ethics@mol.gov.tw）或撥打檢舉專線電話（02-8590-2880）向勞動部政風單位陳情檢舉，如涉不法情事，將啟動廉政系統依法查明。但勞動部強調，今年2月以來，勞動部並未收到相關陳情案件。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署本月4日發生資訊人員在辦公室輕生的案件，遭網路社群爆料質疑，該名公務員生前遭職場霸凌，更有新北議員直接點名北分署長謝宜容，控訴是霸凌的元兇。

對於外界的質疑，勞動部上周六（9日）表示，已啟動行政調查，且為釐清真相、勿枉勿縱，勞動部決定邀請外聘專家及員工代表共組調查小組，在7至10個工作天內完成調查報告，並對外公開。

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