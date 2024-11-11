川普2.0習近平頭殼燒！工總潘俊榮：唯獨台灣不會自亂陣腳

工總理事長潘俊榮（見圖）表示，川普再度當選，中國領導人習近平是「頭殼都在燒」，但唯獨台灣不會自亂陣腳。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕工業總會今（11）日舉辦「第78屆工業節慶祝大會」，工總理事長潘俊榮表示，川普再度當選，全球都譁然、討論混亂，中國領導人習近平「頭殼都在燒」，但唯獨台灣不會自亂陣腳，也要歸功於過去副總統蕭美琴擔任駐美大使時與美國建立良好互信基礎。

副總統蕭美琴、總統府副秘書長何志偉、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳、陸委會副主委李麗珍、三三企業交流會理事長林伯豐、工總監事會召集人苗豐盛等人出席。

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工總理事長潘俊榮提到，川普再次上台強勢帶來保護主義，掀起全球緊張情緒，全世界幾乎都亂了陣腳，但唯獨台灣不會自亂陣腳，就是因為曾擔任美國大使的副總統蕭美琴，協助台灣與美國建立良好互動關係，川普當選，習近平勢必「頭殼都在燒」，台灣沒必要過度緊張。

潘俊榮再次強調，「大家放心啦，今天有蕭副總統出席，我們就可以知道，美國無論有任何改變，台灣絕對不會改變，台灣安全，有副總統在大家放心，川普已經不是問題了」。

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