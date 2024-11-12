韓擬特別晶片法案「工時無設限 」想力拚台日

南韓執政黨週一（11日）提出了一項特別晶片法案，將為晶片製造商提供補貼，並免除全國工作時間上限。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國新當選總統的川普即將執政，南韓執政黨週一（11日）提出了一項特別晶片法案，將為晶片製造商提供補貼，並免除全國工作時間上限，以應對川普威脅採取關稅和晶片措施所帶來的潛在風險。

半導體產業對於依賴貿易的這個亞洲第四大經濟體至關重要，去年晶片占韓國出口總額的16%。

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該法案的發起人之一、議員李哲圭在聲明中表示，隨著中國、日本、台灣和美國在中美之間的半導體貿易戰中向製造商提供補貼，該法案將幫助韓國企業應對挑戰。

根據該法案，一些參與研發的員工將被允許更長的工作時間，法案旨在免除勞動法每週工作時間最多為52小時的限制。

執政黨所規劃的法案需要獲得主要反對黨的批准才能通過，同時，三星電子等晶片製造商也準備迎接來自中國、台灣和其他國家競爭對手日益激烈的競爭。

韓國總統尹錫悅上周警告稱，川普威脅對中國進口產品徵收高額關稅，可能會導致中國競爭對手大幅削減出口價格，並削弱海外韓國晶片公司的實力。

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