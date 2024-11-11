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樺漢10月、前10月營收 皆創同期新高

2024/11/11 19:21

樺漢10月營收122.96億元，月減4.6%、年增20.8%。（樺漢提供）樺漢10月營收122.96億元，月減4.6%、年增20.8%。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）10月營收122.96億元，月減4.6%、年增20.8%，今年前10個月營收累計為1190.56億元、年增22%，兩項營收數字各自創下同期新高。管理層表示，現正持續加速布局全球市場，創造應用實績，整體訂單能見度良好，朝向未來3年營運逐年雙位數成長的目標邁進。

樺漢旗下3大事業體10月營收表現，分別為工控設計24.7億元、年增 18.5％，品牌通路52.6億元、年增50.4％，系統整合45.6億元、年減0.6％；其中，樺漢個體（包含全資子公司）營收達14.2億元，年增率8.0％。

樺漢10月營收主要受惠於全球智慧製造、邊緣運算系統、網通資安、零售金融、智慧家居等產業客戶，持續出現更新設備與服務需求，另外集團的ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG節能減碳及AI技術應用導入，也不斷取得新領域的專案洽談。 

樺漢樂觀看待2024年整體營運達標，後續將深化供應鏈夥伴合作關係，共同建立全球硬體生態系，藉由垂直、水平整合的技術與通路，擴大樺集團工業物聯網（IIoT）、AI人工智慧、資訊安全、雲端數據中心及嵌入式技術的應用範圍。

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