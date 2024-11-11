聲寶台南廠全廠啟用 今年營收微幅成長

聲寶台南新廠今日舉辦全廠啟用儀式。圖右二為集團總裁陳盛沺。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）台南新廠今日舉辦全廠啟用儀式，集團總裁陳盛沺指出，聲寶是唯一深耕台灣在地製造、尤其是南部市場的家電廠商，產品品質也備受經濟部肯定，未來台南廠產能全開後，冰箱月產能將達到30萬台、空調20萬台、洗衣機10萬台，除內需外，現也規劃外銷到東南亞等地市場，全年營收微幅成長、朝百萬目標邁進。

聲寶今日舉辦台南廠全廠啟用典禮。陳盛沺指出，新廠落腳台南是因為他是成大傑出校友，與時任台南市廠、現任總統賴清德見面後選擇在台南購地建廠，成為第一家南下投資的北部家電廠，看好南部家電市場需求，聲寶作為本土化公司，期望來台南提供更好服務，也藉此提升南部市場競爭力。

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針對台南新廠，陳盛沺表示，總體占地約有2萬坪，第一期工廠廠區建置在2020年完成，空調、洗衣機產線陸續投入。2022年啟用二期倉儲大樓，而今年則是研發大樓完工，導入超過12.5億冰箱產線設備，產線高度自動化，尤其聲寶的冰箱等產品都追求自研，台南廠將成為全方位研發製造家電基地。

此外，聲寶總經理許經朝也指出，聲寶近年持續致力新品研發，本月也傳出捷報，旗下產品「星愛情」洗衣機，「洗劑智慧投入」系列榮獲2025台灣精品獎，再加上MIT金選獎及信譽品牌金獎，為業界唯一「三金洗衣機」，也代表產品在地製造比例有保障，力抗國外品牌。

展望2025年，聲寶表示，集團展望具體實踐「智造未來、聲寶精彩」，除了家電持續開創佳績外，瑞智精密、東源物流及莞固餐飲等多角化經營，加上近年持續推廣的「橘青春」熟齡產業，聲寶集團未來必定更豐富、更精彩。

聲寶也說，集團的公益贊助同樣不落人後，上週（8日）聲寶女子高爾夫球順利落幕，TPBL新球季持續贊助新北國王籃球隊，聲寶期盼為台灣帶來更多的精彩美好。

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