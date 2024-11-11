晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聲寶台南廠全廠啟用 今年營收微幅成長

2024/11/11 18:56

聲寶台南新廠今日舉辦全廠啟用儀式。圖右二為集團總裁陳盛沺。（記者歐宇祥攝）聲寶台南新廠今日舉辦全廠啟用儀式。圖右二為集團總裁陳盛沺。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電大廠聲寶（1604）台南新廠今日舉辦全廠啟用儀式，集團總裁陳盛沺指出，聲寶是唯一深耕台灣在地製造、尤其是南部市場的家電廠商，產品品質也備受經濟部肯定，未來台南廠產能全開後，冰箱月產能將達到30萬台、空調20萬台、洗衣機10萬台，除內需外，現也規劃外銷到東南亞等地市場，全年營收微幅成長、朝百萬目標邁進。

聲寶今日舉辦台南廠全廠啟用典禮。陳盛沺指出，新廠落腳台南是因為他是成大傑出校友，與時任台南市廠、現任總統賴清德見面後選擇在台南購地建廠，成為第一家南下投資的北部家電廠，看好南部家電市場需求，聲寶作為本土化公司，期望來台南提供更好服務，也藉此提升南部市場競爭力。

針對台南新廠，陳盛沺表示，總體占地約有2萬坪，第一期工廠廠區建置在2020年完成，空調、洗衣機產線陸續投入。2022年啟用二期倉儲大樓，而今年則是研發大樓完工，導入超過12.5億冰箱產線設備，產線高度自動化，尤其聲寶的冰箱等產品都追求自研，台南廠將成為全方位研發製造家電基地。

此外，聲寶總經理許經朝也指出，聲寶近年持續致力新品研發，本月也傳出捷報，旗下產品「星愛情」洗衣機，「洗劑智慧投入」系列榮獲2025台灣精品獎，再加上MIT金選獎及信譽品牌金獎，為業界唯一「三金洗衣機」，也代表產品在地製造比例有保障，力抗國外品牌。

展望2025年，聲寶表示，集團展望具體實踐「智造未來、聲寶精彩」，除了家電持續開創佳績外，瑞智精密、東源物流及莞固餐飲等多角化經營，加上近年持續推廣的「橘青春」熟齡產業，聲寶集團未來必定更豐富、更精彩。

聲寶也說，集團的公益贊助同樣不落人後，上週（8日）聲寶女子高爾夫球順利落幕，TPBL新球季持續贊助新北國王籃球隊，聲寶期盼為台灣帶來更多的精彩美好。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財