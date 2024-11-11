台達電AI資料中心業務暢旺 10月營收創單月新高

台達電10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創下歷史單月新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創下歷史單月新高紀錄，今年前10個月業績累計達3457.62億元、年增2.9%。管理層簡要說明，主要成長動能為資料中心相關電源與散熱系統出貨。

台達電10月4大業務範疇營收比重，電源及零組件55%，基礎設施24%，自動化11%，交通10%。營運團隊看好旗下AI伺服器散熱系統產品第4季業績將繼續創高，帶動基礎設施營收大幅成長，不過，電源及零組件將呈現持平或小幅季減，自動化仍需等待景氣回溫，交通類別產品持穩發展。

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關於外界關切台達電與美國電源供應商Vicor的專利訴訟，受當地行政法官於9月27日初步認定台達侵害Vicor專利的主張「部分成立」，台達電表示，現已正式提請委員會進行覆審，以爭取2025年2月更佳的最終判決，以捍衛公司權益，目前為了相關專利爭議所做出的產品新設計並無侵害Vicor的任何專利，出貨不受影響。

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