晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台達電AI資料中心業務暢旺 10月營收創單月新高

2024/11/11 17:44

台達電10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創下歷史單月新高紀錄。（記者方韋傑攝）台達電10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創下歷史單月新高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）10月營收388.17億元，月增4.6%、年增11.9%，創下歷史單月新高紀錄，今年前10個月業績累計達3457.62億元、年增2.9%。管理層簡要說明，主要成長動能為資料中心相關電源與散熱系統出貨。

台達電10月4大業務範疇營收比重，電源及零組件55%，基礎設施24%，自動化11%，交通10%。營運團隊看好旗下AI伺服器散熱系統產品第4季業績將繼續創高，帶動基礎設施營收大幅成長，不過，電源及零組件將呈現持平或小幅季減，自動化仍需等待景氣回溫，交通類別產品持穩發展。

關於外界關切台達電與美國電源供應商Vicor的專利訴訟，受當地行政法官於9月27日初步認定台達侵害Vicor專利的主張「部分成立」，台達電表示，現已正式提請委員會進行覆審，以爭取2025年2月更佳的最終判決，以捍衛公司權益，目前為了相關專利爭議所做出的產品新設計並無侵害Vicor的任何專利，出貨不受影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財