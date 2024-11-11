陽明第3季每股賺8.12元 創今年單季新高

陽明海運今天公告第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營收為728.38億元，稅後淨利達283.67億元，較去年同期增加911%，每股盈餘8.12元，創今年單季新高。（取自陽明海運官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕陽明海運（2609）今天公告第3季受惠於傳統旺季及需求成長，單季合併營收為728.38億元，稅後淨利達283.67億元，較去年同期增加911%，每股盈餘8.12元，創今年單季新高。

累計前3季合併營收為1,692.29億元，稅後淨利為516.34億元，較去年同期增加750%，每股盈餘為14.79元。

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陽明海運表示，第4季屬歐美航線市場傳統淡季，隨美東罷工結束，預期的供應鏈中斷壓力消失，市場競爭壓力增加，而農曆年前出貨潮是否提早至本季末反應尚待觀察。

展望2025年，依國際貨幣基金（IMF）10月最新報告，明年全球經濟成長率為3.2%，各國央行抑制通膨並未造成經濟衰退，全球經濟增長呈現穩定；另根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2024年為新船交付高峰，新造船訂單約為314萬TEU，預計在第四季尚有79萬TEU的新船運力待交付。

2025年運力供給與需求成長分別為5.8%及2.5%，供需成長差距縮小，加上船舶持續繞行好望角吸收部份運力，運力過剩之壓力有望緩解，惟整體市場發展仍需注意潛在通膨、地緣政治風險升溫、全球貿易保護主義抬頭、美國大選後關稅政策對全球貿易前景之衝擊等不利因素影響。

為強化經營韌性，陽明海運持續優化東西向主力航線，並自2025年2月起透過Premier Alliance架構、投船聯營、以及買艙、換艙等合作模式提供可靠及綿密的航線網絡，為客戶提供具競爭力之全球運送服務，亦將積極拓展利基市場與強化貨儎結構，以因應全球貿易環境與航運市場變化並確保穩定長期獲利能力。

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