中火換氣遭抹紅 台電重砲澄清4點疑慮

上週五行政院長卓榮泰已宣布2032年中火2期燃氣第1部機商轉後，將重新檢討台中電廠緊備機組的數量。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台中市環保局長陳宏益（8日）在議會答詢時說「有中共思維介入台電規劃」。對此，台電表達嚴正抗議，強調除役後的燃煤機組轉為緊急備用機組，是「投入最小成本卻能得到最大保障」，而穩定供電是仰賴專業規劃，而非政治口水，陳局長隨意「抹紅」，是對台電所有同仁的羞辱，陳局長應該向台電同仁道歉。

台電表示，近期陳局長對台電做出4項不實指控，台電一一說明清楚。

請繼續往下閱讀...

首先是陳宏益8日在市議會答詢時指稱「這次規劃（二期燃氣）把所有電廠包括備載容量，都在擺在台中，懷疑一定是有中共的思維介入台電的規劃，國安單位要介入調查」。

對此，台電副總經理蔡志孟說明，將除役後的燃煤機組轉為緊急備用機組，是「投入最小成本卻能得到最大保障」的方式，且不僅台中電廠如此，興達電廠亦然。

蔡志孟續指，此外，上週五行政院長卓榮泰已宣布2032年中火2期燃氣第1部機商轉後，將重新檢討台中電廠緊備機組的數量，台電規劃新增電源及緊備機組是全國尺度、循序漸進的專業規劃，台電認為「供電不分藍綠」，實在無法接受陳宏益這種抹紅的說法。

第二點是陳宏益指稱台電怕虧損擴大因此不願減煤，蔡志孟強調，穩定供電是台電唯一考量，發電成本從來不是電力調度考量的唯一因素。

比較燃氣與燃煤的發電成本，蔡志孟指出，依2023年決算，台電每度燃煤發電成本與燃氣發電成本相當，分別是3.43元與3.44元。

第三點是中火燃氣2期環評通過後，陳宏益對外指控台電未提具體的逐年減污規劃，環評委員也不知道哪一年要減排多少。

對此，蔡志孟指出，今年10月30日環評大會上，台電簡報的第18、19頁已分別說明了施工期間及營運期間的減排量，環評委員也詢問減碳量，台電也出示簡報說明，請陳宏益翻閱查明。

蔡志孟指出，依照機組商轉情境的逐年減碳量，中火2期相較中火1期減碳幅度達33%。至於減煤量，現場亦有初步估算，民營中佳上來後，台電承諾減煤至每年1100萬噸以下，所以1100萬噸裡平均分配給8部燃煤機組，每部大概算150萬噸左右，除役隔年就可以減掉相對應的比例。

蔡志孟反問，因此環評委員隨即要求台電在環說書中再補充精確數據，「陳局長明明有參與會議，不知為何公然說謊？」

第四點是陳宏益針中火減煤規劃自有想法，但其在10月30日環評大會中表示，中火應可在3年（2027年）內減煤一半，但隨後又在本月8日台中市議會答詢時表示，2028年中火即可達到無煤化。

蔡志孟質疑，陳宏益一週內提出的中火減煤時間表，減煤期程與幅度卻大相逕庭，卻都稱其有根據。

台電也提醒，如果依照陳宏益的減煤規劃，台中電廠2028年僅有2部燃氣機組供應大台中地區所有工業民生用電，裝置容量比現在少一半，如今台中市用電量已高於中火發電量，陳宏益的減煤規劃，將陷大台中地區在缺電的高風險中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法