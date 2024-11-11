拚中火轉燃氣電力速送台積電、美光 台電：補足台中供需缺口70億度電

台電今表示，盼中火換氣轉型快速上線，能直接將電力直送工廠。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及台中火力發電廠「換氣減煤」目標，台電今表示，高科技產業蓬勃成長將會為台中增加的70億度用電需求，未來台中的供需缺口還有約70億度電，中火1期兩部燃氣機組上線後剛好可補上，盼中火換氣轉型快速上線，能直接將電力直送工廠。

中火一期建造2座燃氣機組、拆除2座燃煤機組，也就是「蓋1拆1」，中火二期則要「蓋4拆2」；環團地方希望比照一期「蓋1拆1」，擔憂若保留燃煤家組就有啟用的可能性，希望能排除未來所有使用燃煤的機會。

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台電副總經理蔡志孟指出，台灣高科技產業蓬勃發展，供需缺口預期會愈來愈大，台電努力達成台中的用電需求，同時符合台中市民對於中火「燃煤歸零」的期許。

蔡志孟指出，目前台中的電力落差就是70度電，中火1期兩部燃氣機組各可發出70億度電，共140億度電，與時同時，因應科技業成長，台中還會再需要70億度電，算起來台中的供需缺口約70億度。

蔡志孟續指，中火一期的第1部燃氣機組剛好可補足缺口，第2部燃氣機組則可滿足台中科技產業未來用電成長70億度，剛好就是兩部燃氣機組的發電量。

談及台中市民對於中火換氣的期待，台電也表示，減煤要有步驟，必須要先增氣才有減煤空間，過去台中能夠減煤600萬噸，來自於通霄一期計畫上線的助力，另在南部的興達電廠更是先興建燃氣機組，才將燃煤機組除役轉備用，興達兩部燃煤機組除役，已減煤超過260萬噸。到了2026年，就換麥寮電廠除役，可以再減煤500萬噸。

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