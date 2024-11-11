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富邦金10月獲利91億元 創歷年10月新高

2024/11/11 16:44

富邦金控今公布10月自結稅後盈餘91.0億元，單月獲利創下歷年10月新高。（富邦金控提供）富邦金控今公布10月自結稅後盈餘91.0億元，單月獲利創下歷年10月新高。（富邦金控提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦金控（2881）今公布10月自結稅後盈餘91.0億元，單月獲利創下歷年10月新高；累計今年前10月稅後盈餘1302.9億元，為歷年前10月次高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為9.27元。

子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單月獲利也創歷年10月新高紀錄，台北富邦銀行、富邦證券累計前10月獲利皆續創歷年同期新高。

富邦人壽10月稅後盈餘為57.7億元，累計前10月稅後盈餘為837.2億元，分別較去年同期成長293%及88%，創下歷年單10月最高及歷年前10月第二高紀錄。

本月主要投資收益來源為處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入。股市方面，10月份國內外指數維持高檔，富邦人壽伺機實現資本利得；債市方面，反映美國穩健的經濟表現，10月公債利率於美國聯準會降息後反彈。策略上保有充足流動性部位，以彈性因應美國大選後的市況變化；匯市方面，市場調整美國降息預期，伴隨公債利率走升，10月美元兌台幣反彈後震盪整理，將關注美國大選後政經局勢變化，對整體匯率市場的影響持續調整。

個體累計前10月初年度保費收入達928億元，較去年同期成長15%，總保費收入達2908億元，較去年同期成長9%，富邦人壽商品策略持續轉向以分期繳及保障型商品為主。10月底淨值比率高於10%，RBC超過350%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行10月稅後盈餘22.1億元，累計前10月稅後盈餘273.1億元，較去年同期成長23%，續創歷史新高，主要來自銀行存放款基盤擴大，保險、基金及結構型商品帶動財富管理銷售動能上升，海外消費需求強勁帶動信用卡簽帳金額成長，利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期成長9%及39%，整體營收較去年同期成長17%。

富邦產險2024年10月稅後盈餘0.5億元，反映當月依帳齡提存呆帳準備、風災及商業火險大型案件損失等影響，但公司承保及投資表現仍維持良好動能，累計前10月稅後盈餘34.9億元。

富邦證券10月稅後盈餘5.3億元，累計前10月稅後盈餘86.5億元，較去年同期成長51%，主要受惠今年台股價量齊揚，累計前10月台股日均值較去年同期成長52%，台股10月加權指數也較去年底漲升4890點，證券各項業務皆較去年同期顯著成長。

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