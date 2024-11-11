超狂拍賣！中國50公斤「原石」高價8千萬元拍出

中國臨安舉行昌化雞血石拍賣會，其中一件重約50公斤的「大雞血原石牛角凍」，最終以1800萬人民幣的價格拍下。（示意圖，翻攝微博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國臨安昨（10日）舉行昌化雞血石拍賣會，其中一件拍品引發話題，重約50公斤的「大雞血原石牛角凍」，起拍價1000萬元人民幣（約新台幣4446萬元），最終一位買家以1800萬人民幣（約新台幣8002萬元）的價格拍下，成為整場拍賣會的最高潮。

根據中國媒體《極目新聞》報導，拍賣會上經過3個多小時的競拍，200多件昌化石拍品中，有100多件拍賣成交，總金額高達7000多萬元人民幣（約新台幣3.1億元）。

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據了解，壽山石、青田石、巴林石和昌化石被認為是中國「四大國石」，其中，產自浙江臨安昌化的昌化石以油脂光澤、色彩艷麗、質地穩重和雍容華貴著稱。

昌化石中最為珍貴的就是「雞血石」，其質地細膩溫潤，具有雞血般的鮮紅色彩和美玉般的精緻光澤，被譽為「印石皇后」，雞血石經過千百年開採資源幾近枯竭，封礦後更使得價格水漲船高，因此也有「一克雞血三克金」的寓意。

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