前9月總薪資年增4.11％ 10年最大增幅

主計總處公布1-9月總薪資年增4.11%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-9月經常性薪資平均4萬6364元、年增2.72%；總薪資平均6萬2450元、年增4.11%，增幅為近10年同期最大；剔除物價因素後，1至9月實質經常性薪資年增0.45%、實質總薪資年增1.8%，均為近4年最大增幅，主因廠商調薪及增發獎金，薪資增速追過通膨。

根據主計總處調查，9月底工業及服務業全體受僱員工847.8萬人，月增2千人、年增4.9萬人。1至9月受僱員工平均844.4萬人、年增2.7萬人；各行業中，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.5萬人及1萬人較多，營建工程業、批發及零售業也各增9千人，製造業則減少3.3萬人。

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另，1至9月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬6364元、年增2.72%，經常性薪資中位數3萬7195元、年增3.29%；加計非經常性薪資（獎金、加班費等）後，總薪資平均6萬2450元、年增4.11%。扣除物價漲幅，實質經常性薪資4萬3133元、年增0.45%，實質總薪資5萬8098元、年增1.8%。

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