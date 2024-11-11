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竹科首見廠商遭查出空污數據涉造假 管理局甩鍋：現場紀錄未發現不符

2024/11/11 16:27

竹科首見廠商遭查出空污數據涉造假，管理局甩鍋：現場紀錄未發現不符（資料照）竹科首見廠商遭查出空污數據涉造假，管理局甩鍋：現場紀錄未發現不符（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕驅動IC封測大廠頎邦科技（6147）遭查出涉嫌偽造空氣污染數據，3名環安人員因涉及聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局而遭起訴，公司也挨罰，這是竹科首見案例，引起業界矚目與議論。

竹科管理局下午提出三點先前把關說明，強調該局2020年起迄今不定期查核該廠商10次，現場紀錄未發現與許可不符。今後將持續以最嚴格標準要求，以杜絕不法情事。

一、該局依空氣污染防制法第24及29條受委託許可審查，依試車結果核發固定污染源操作許可證並副知所在地（新竹市）環保局。

二、頎邦案空污檢測申報由廠商逕向所在地（新竹市）環保局申報，該局權限僅就現場操作的許可紀錄進行查核，確認是否依許可操作，另該局2020年起迄今不定期查核該廠商10次，現場紀錄未發現與許可不符。

三、該局一向要求科學園區廠商本於良知誠實申報及紀錄，且派員不定期無預警查核，加強查核現場操作紀錄落實情形，今後將持續以最嚴格標準要求，以杜絕不法情事。

檢方指出，頎邦科技的3名環安人員，明知公司持有新竹科學園區管理局核發的固定汙染源操作許可證，需符合規定的排放標準，並依規定定期向新竹市環保局申報空汙數據，以供查核，但林、葉、陳3名環安人員為確保數據表面符合標準，自2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據並將不實數據申報至新竹市環保局。

檢調發現，頎邦科技6個排放管道中，2支排放揮發性有機物的管道，經VOC監測系統自動紀錄超出標準值部分的數據，涉案的環安人員卻利用數據模擬功能調整為合法範圍後，將前揭不實數據登載至其邦公司空污季報。

另4支排放氰化氫、氫氟酸、硫酸和硼酸等清洗晶片廢水的管道，巡檢系統顯示數據超出上限或下限，並以文字或紅字提醒異常，但為避免記錄異常數值，林男指示陳、葉手動將數據調整至正常範圍，並將不實數據上傳後，並登載至其邦公司空污季報。

檢方認林男等被告3人，犯空氣汙染防制法第54條明知不實事項而申報罪嫌提起公訴；頎邦公司因該公司受僱人執行業務而違反空氣汙染防制法第54條罪嫌，依空氣汙染防制法第57條規定，科以該條之罰金。

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