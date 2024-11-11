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慎防中共資訊戰 經部：衛星台廠具自主研發能量 並無被迫外移

2024/11/11 15:56

網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出台灣一事，經濟部指出，該假消息來自中國認知作戰。（路透、資料照；本報合成）網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出台灣一事，經濟部指出，該假消息來自中國認知作戰。（路透、資料照；本報合成）

〔記者廖家寧／台北報導〕網傳SpaceX台廠供應鏈被要求遷出台灣一事，經濟部指出，該假消息來自中國認知作戰，呼籲各界留意資訊來源與正確性，經濟部立即求證台廠，確認並沒有謠言所謂的生產外移情事，且台廠在衛星產業具備強大的自主研發能量，具備全球競爭力。

經濟部強調，第一時間就與衛星產業關聯台廠聯繫，業者指出為服務全球供應客戶，配合客制需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣，外界無須過度揣測與渲染，提醒國人注意資訊來源的正確性。

經濟部產業發展署進一步說明，我國電子、資通訊產業，長期以來是全球供應鏈重要的一環，尤其在半導體、電子零組件等領域具有不可或缺的地位。

其中，我國發展完整的46家電子零組件產業（材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等），不僅供應包括其中的衛星通訊服務商SpaceX公司外，在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶，以確保全球多元布局。

產發署續指，除了電子零組件產業仍持續在台灣深耕研發製造外，經濟部2021年以來，也已透過主題式研發輔導，支持30家系統、零組件業者集結，成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。

產發署指出，我國產業近幾年面對美中科技角力、地緣政治、去中化供應鏈局勢，已快速應對分散在多國、多地生產的全球供應鏈布局，有很好的產能彈性調適能力。

產發署總結，整體而言，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發能量，台灣產業製造能量有競爭力，並無外傳生產外移情事，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。

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