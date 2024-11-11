美大選避險行情消退 台銀：金價不排除回測2600美元

台銀表示，金價不排除回測2600美元。（路透資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕上週全球金融市場隨川普勝選大漲大跌，金價也一度重挫逾百美元，台灣銀行最新金市報告指出，由於短線技術指標走弱，且美大選避險行情消退，避險資金可能退場加上美元指數持續盤堅下，金價不排除回測2600美元，惟本週美國將公布通膨數據，若通膨持續回落強化市場對聯準會12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元。

台銀指出，上週金價先橫盤等待美國總統大選結果，後隨川普當選第47任美國總統，資金湧入美元帶動美元指數創4個月新高至105.44，迫使金價重挫至2643.30 美元，然美聯準會主席鮑爾表示貨幣政策短期內不受美國大選結果影響，激勵金價再度攀升至2700美元上方，惟密西根大學11月消費者信心 指數初值創七個月新高，致金價再度滑落至2685美元下方，此為近1個月來金價首次週K線收於2700美元下方。

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台銀認為，由於短期均線及MACD指標皆呈死亡交叉，顯示價格走勢轉弱，同時美國總統大選避險行情消退，俄烏及中東戰事是否會因川普當選而逐漸緩和，避險資金可能退場加上美元指數持續盤堅下，金價不排除回測2600美元，惟本週美國將公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），若通膨能持續回落強化市場對12月降息預期，金價仍有機會挑戰2730美元。

台銀也提醒，本週有不少美聯準會官員談話，大選後官員立場變化也可能對金價產生影響，宜密切觀察。

根據台銀報告，目前支撐金價的三大因素有全球央行9月購金量較8月大幅增加，以及市場對於聯準會12月將息預期仍有5成以上，且從技術面來看，月均線持續上揚。但也需要留意三大利空因素，包括中國央行連續6個月停止購金；川普當選引發市場對未來美國降息路徑疑慮；短期均線出現死亡交叉。

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