兒福六塊「基」耗時3年全數完成招商 估投資額逾180億元

遠雄建設日前拿下兒福A2基地，讓兒福六塊「基」全數順利招商成功。（國家住都中心提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市大五分埔地區、總面積達2.83公頃、被喻為兒福六塊「基」的兒福兒福公辦都更案，自2021年起，截至今年11月，六塊基地分由五家建商得標，並全數完成招商，推估總投資額逾180億元，首案B1-1基地預計明年底完工、其它基地將在2032年以前陸續完工。

國家住都中心指出，原本2010年該公辦都更案就已嘗試啟動，但到了2018年國家住都中心成立並接手後，將該都更案拆分六塊基地分別招商，並提出「先建後拆、權值整合」的「連鎖式都更」策略，優先啟動B1-1基地的都更，興建新的幼兒園空間。

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2020年首塊兒福六塊B1-1基地由國美建設得標，預計興建122戶小坪數住宅，2022年A1基地則由順天建設得標，規劃有出租住宅。緊接著由欣陸投控旗下的大陸建設得標B1-2、B3-2等兩塊基地，今年9月、11月，則分別由冠德建設拿下B2基地、遠雄建設拿下A2基地，讓兒福六塊「基」全數順利招商成功。

六塊基地預計2032年前陸續完工

國家住都中心表是，信義兒福公辦都更採跨街廓整體規劃，A基地鄰近松山車站，原為職訓中心，將打造為「全齡友善生態社區」，配置高齡友善出租住宅、醫療服務、高齡日照中心、住宿型長照設施等機能。

至於，B基地鄰近信義計畫區，將延續大五分埔服飾產業的精神，結合出租住宅、新創共享辦公空間、產業種子基地。

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