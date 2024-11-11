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中油5萬噸級油品輪「安運輪」命名 年底投入環島運輸

2024/11/11 14:11

中油「安運輪」預計年底投入環島運輸任務。（圖由台船提供）中油「安運輪」預計年底投入環島運輸任務。（圖由台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船承造台灣中油50000載重噸級油品化學品輪「安運輪」，今（11）日在台船高雄廠區二號碼頭舉行命名典禮，預計將於今年底投入中油環島運輸任務。

　典禮由台船副總經理周志明與台灣中油發言人林珂如共同主持，並邀請林珂如為「安運輪」命名及擲瓶。

　「安運輪」為台灣中油於2022年決標予台船，並於2023年舉行開工和安龍儀式，船長183.5公尺、船寬32.2公尺、型深19.1公尺，可裝載燃油貨艙容量達53000立方公尺。

　台船說明該船具有的特色，包括採用台船自行開發的節能鰭翼，於設計吃水和滿載吃水時可節省約2.8~3%燃油消耗；燃油艙採用雙重殼結構保護，符合最新的防污及結構安全規範；採用電子點火控制的低耗油節能主機，且主機及發電機都符合氮氧化合物排放管制的最新要求。

  在環保方面也更為先進，台船指出，該船安裝壓艙水處理系統，有效控制、處理海水微生物及沉積物等污染防治；搭載岸電系統，靠港時可停用船上發電機以減少港灣內的空氣污染；採用電動油壓貨油系統，滿足港口操作低噪音的需求。

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