「雙11」支付寶出包！重複扣款、餘額歸零 網炸鍋：退錢

「雙十一」購物節11月11日當天，中國支付平台「支付寶」卻傳出故障消息。（資料照，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雙十一購物節，中國支付平台「支付寶」卻傳出故障消息，「支付寶崩了」話題登上微博熱搜。

綜合中國媒體報導，部分網友反映支付寶App無法正常使用，有人說同一筆訂單被重複扣款3次，也有人反映線下支付後商家未收到款項、但銀行卡已被扣款等問題。

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除了支付功能外，支付寶內的小遊戲等功能也出現了無法正常使用的情況。不僅安卓用戶受到了影響，部分iOS系統用戶也反映自己的支付寶無法付款，但錢款仍然被扣除。面對這些問題，有用戶在社群媒體上發聲，要求支付寶「退錢」。

對此，支付寶官方微博回應稱，因系統消息庫出現局部故障，導致部分使用者的支付功能受到影響，強調該故障不會影響使用者的資金安全，同時截至上午10點50分故障已經修復。對於給用戶帶來的不便深表歉意。

實際上，今年以來，支付寶並非首次出現故障。4月9日，支付寶系統也出現異常報錯，導致部分使用者無法使用。

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