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政策驅動！2028年美國5奈米以下產能佔全球比將成長達20％

2024/11/11 13:35

台積電美國廠（資料照）台積電美國廠（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕隨著川普再度當選美國總統，研調DIGITIMES指出，川普自首任到這次競選期間，就強調半導體供應鏈對美國國家安全的重要性，並積極推動半導體業者赴美投資，以鞏固美國在先進半導體製造技術上的主導地位。預期至2028年，美國5奈米以下先進製程產能佔全球市場比重將達20%，未來4年產能擴張的複合成長率（CAGR）將上看100%。

DIGITIMES表示，為呼應川普的「美國製造」政策，台積電和三星電子自2020年起陸續宣布擴大對美國投資。但受COVID-19疫情、美國勞動力短缺等多重因素影響，台積電的4奈米製程量產計畫推遲至2025年上半年，三星則因產業景氣因素，將德州泰勒新廠的量產時間延至2026年。

分析師陳澤嘉預估，2024年美國5奈米以下先進製程產能僅佔全球市場的3%，超過9成的產能仍集中在台灣與南韓。但川普於此次選舉期間重申將強力推進「美國製造」，降低對外國供應鏈的依賴。這將加大全球晶圓代工產業面臨的地緣政治壓力，並可能促使業者重新評估美國投資計劃。

陳澤嘉進一步預測，至2028年，美國5奈米以下先進製程產能佔全球市場比重將達20%，未來四年產能擴張的CAGR上看100%。

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