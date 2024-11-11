補足核電安全性 中研院長廖俊智：技術上可行

中研院院長廖俊智。（記者方賓照攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國《紐約時報》日前稱美國總統當選人川普明年1月重返白宮，就退出「巴黎氣候協定」，中研院院長廖俊智今（11日）表示，這當然會影響全球2050淨零排放目標，需持續發展地熱、去碳燃氫等乾淨能源技術，現階段要將燃煤發電轉為燃氣發電，也可用新科技補足核能安全性。

中研院院長廖俊智。（記者楊媛婷攝）

中研院今赴立院教育文化委員會報告業務，廖俊智現為國家氣候變遷委員會副召集人，並於會議表示每項發電技術皆有其優劣，應積極運用科技減少劣勢、放大優勢，如利用新科技提升核能安全，或補強位於地震帶的核電廠，國民黨立委萬美玲據此詢問廖俊智台灣的能源政策是否不該排除核電，以及用新科技提升核能安全等，廖俊智回應表示：「是，技術上可行。」

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廖俊智表示，台灣整體用電量約2千8百億度，核能發電約3百億度，目前的再生能源則不到3百億度，未來核二核三相繼停機後產生的電力缺口，意味台灣沒有放棄任何乾淨能源的本錢，除持續發展地熱、去碳燃氫等技術外，因燃煤發電的碳排量較燃氣高出2倍，現階段用燃氣取代燃碳可大幅度減少碳排量，各國也是努力將燃煤轉為燃氣，不過淨零的路徑並非點對點直線，也必須要看這個路徑是否可能會有風險等。

國民黨立委洪孟楷則詢問川普若真退出巴黎氣候協定，是否可能台灣氣候政策，廖俊智表示，確實會對2050淨零造成衝擊，因此需要提早因應。

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