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秘魯APEC峰會今登場 美政權交替台灣力求突圍

2024/11/11 11:52

2024年APEC本週在秘魯利馬登場。（記者徐子苓攝）2024年APEC本週在秘魯利馬登場。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／利馬11日報導〕2024年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在秘魯利馬登場，重頭戲的經濟領袖會議將於15日至16日舉行，我國由總統府資政林信義擔任領袖代表。這是賴總統上任後的首次APEC峰會，在美國總統大選剛揭曉的局勢下，學者普遍預期，台灣此行的重點將圍繞在「延續台美經貿合作」和「爭取加入CPTPP」，以強化台灣在區域經濟的影響力。

林信義領銜台灣與會 爭取國際支持

現年77歲的林信義出身企業界，於扁政府時代擔任經濟部長、行政院副院長，現為台杉投資董事長、總統府資政。他過去3度參與APEC峰會，2005年更以領袖代表身份參加韓國釜山峰會，還與時任中國國家主席胡錦濤握手寒暄，成為歷史一幕。林信義強調，這次會藉機和各國領袖交流，為台灣爭取更多國際友人支持。

雖然相較去年的領袖代表張忠謀，林信義國際聲量較低，但東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，林信義在官界、商界都歷練過，熟悉台灣產業結構，又擔任過APEC領袖代表，「是一步好棋」，且他來自汽車產業，不僅了解台灣近年大放異彩的高科技業，也對傳產發展有所觀察。

場邊聚焦台美貿易倡議、CPTPP入會

除了林信義外，APEC雙部長年會將由經貿辦總談判代表楊珍妮、國發會主委劉鏡清率隊出席，其中楊珍妮可能與美國貿易代表戴琪見面，確認「台美21世紀貿易倡議」的談判進度。

「APEC最關鍵的就是雙邊互動」，邱達生說，先前曾有國家藉APEC場邊談成自由貿易協定，台灣也藉著APEC推動雙邊談話，今年與各國的雙邊互動預計聚焦2大重點：延續台美經貿合作、爭取支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

他認為，雖然這次不一定能見到未來入主白宮的官員，但若能與美方代表見面，由拜登政府向川普政府轉達台灣持續和美國合作的意願，包含台美貿易倡議、晶片法等，並強調台美合作對美國也有利，此行仍有高度價值。

CPTPP方面，由於APEC成員和CPTPP有相當大的重疊，台灣料將把握機會與CPTPP成員國會談，爭取支持台灣加入，強化台灣在區域經貿的影響力。台灣、中國於2021年幾乎同一時間提交入會申請，過去美國拜登政府支持台灣，但下任總統川普是否延續仍有待觀察，川普向來強調美國利益優先。

邱達生指出，這2大重點事實上都對美國有利，因為美國是最大的需求市場，CPTPP成員國大部分聚焦在中間財貿易，若供應鏈運作順利，就能降低交易成本，有助於拉抬美國民間消費；而台美貿易倡議協助移除法規障礙，也有助美國擴大服務業出口。

拜習會可能成行 學者：避免習近平誤判

美中元首是否在APEC場邊會面也備受關注，台大政治系副教授陳世民分析，拜登過去2年每年都和中國國家主席習近平見面，這次應該也會循往例促成會晤，以當面傳達美國的想法，避免習近平作出錯誤判斷；同時，不排除拜登趁卸任前和台灣領袖代表會談，這對台灣將是很大的象徵性突破，值得外交部努力爭取。

距離拜登卸任僅剩2個月，部分民眾擔心，中國可能趁美國政府交接的過渡期施壓台灣。陳世民認為，拜登可能希望透過拜習會，傳達美國在這段時間仍會面對所有危機和挑戰；而對習近平來說，可能也會藉此透過公開或私下的管道，把一些訊息傳達給即將上任的川普政府。

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