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川普2.0助攻比特幣突破8.1萬美元 分析師：盲目樂觀

2024/11/11 11:34

川普在競選期間加大宣傳對數位資產的支持，矢言將美國打造成「全球加密之都」。（美聯社）川普在競選期間加大宣傳對數位資產的支持，矢言將美國打造成「全球加密之都」。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）當選美國總統後，市場預期川普將鬆綁對加密貨幣的監管，比特幣展開慶祝行情，並在今（11日）稍早突破8.1萬美元（約新台幣261.33萬元），再度刷新歷史新高。對此，有分析師認為，這僅是產業單方面的盲目樂觀。

綜合媒體報導，川普在競選期間加大宣傳對數位資產的支持，宣布將推出方案，矢言將美國打造成「全球加密之都」。川普當選後，市場預期他將鬆綁對加密貨幣的監管，推升比特幣價格連日上漲，並頻頻創下新高紀錄。

今（11日）台灣時間9點40分左右，比特幣價格突破8.1萬美元，再刷新歷史新高紀錄。

對此，研究機構City Index資深市場分析師辛普森（Matt Simpson）表示看法，指隨著共和黨即將拍板為國會帶來紅色浪潮，加密貨幣產業似乎正在押注加密貨幣放鬆管制，川普效應推升比特幣上漲仍持續可見。

但辛普森也指出，考慮到川普注意力似乎集中在驅逐移民、赦免和解構拜登時代的政策，認為當前比特幣當情榮景，看起來像是產業的盲目樂觀。

根據CoinDesk數據顯示，截至台北時間11日早上11點30分左右，比特幣價格暫報81128.48美元，24小時內漲幅4.84%。

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