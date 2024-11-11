去年下半年房市吹哨近百件 僅5件符合給予檢舉獎金

根據內政部地政司統計，去年下半年全國房市吹哨件數有95件，經查證後有21件違規，僅有5件開罰件數符合給予檢舉獎金。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年7月1日「平均地權條例」修正案上路後，房地產銷售違規檢舉獎金制度也跟著施行，根據內政部地政司統計，去年下半年全國房市吹哨件數有95件，經查證後有21件違規，並開罰其中18件，但開罰件數中僅有5件符合給予檢舉獎金。

根據地政司統計，去年95件檢舉案例中，有60件正式受理，經查證後，其中22件未查到違規事實，另有21件確實有違規，其中3件依規定不裁罰外，其它18件合計裁罰462萬元，而裁罰件數中有5件符合發給檢舉獎金，而該5件合計裁罰金額達313萬元。

請繼續往下閱讀...

房地產業者指出，若以查證完成的件數當作分母，能夠取得檢舉獎金的比率僅約11.62%，但若是以違規件數當作分母，能夠取得檢舉獎金的比率約23.80%。

怕被罰 建案行銷用語轉保守

房市專家何世昌指出，自政府祭出重罰以來，房產業者為了避免被「罰一次白做一年」，促使新建案行銷用語趨於保守， 銷售活動更為低調，除民眾檢舉外，公平會與各縣市主管機關也積極稽查，有效保障民眾權益。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，「平均地權條例」修正案除禁止預售屋轉售、私法人購買住宅採許可制，以及預售解約即時登錄之外，對於炒作行為與後續檢舉獎勵也是過去法制少見。其中，炒作行為規範包括：散播不實資訊、影響交易價格、營造熱銷假象、違規銷售、壟斷轉售、操縱價格等，且可按交易戶數，處罰100萬至5000萬元，然而「徒法無法自行」，除主管機關主動稽查，最主要還是得靠民間檢舉，以目前檢舉成案，甚至裁罰金額、領得獎金的比率來看，要導正市場秩序仍有很大努力空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法