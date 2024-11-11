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日銀會議紀要：升息時機有分歧 警告美大選後市場恐再次波動

2024/11/11 11:35

會議紀要顯示，日銀政策委員會成員對於升息時機仍有分歧。（法新社資料照）會議紀要顯示，日銀政策委員會成員對於升息時機仍有分歧。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）週一（11日）公佈的會議紀要顯示，日銀決策者對於多久後可以再升息存在分歧，並警告，美國總統大選後，市場可能再次出現波動。

《路透》報導，10月31日結束的日銀政策會議，正好是美國總統大選前幾天，許多日銀政策委員會成員強調，需要關注市場走勢對經濟的影響，這一跡象表明，日圓走勢仍將是央行多快採取行動的關鍵。

1名委員表示，雖然美國硬著陸的風險消退，但日銀必須密切關注市場發展，因為現在斷定市場將恢復平靜還為時過早，交易在一定程度上是由針對美國大選結果的猜測所推動。另1份意見顯示，日銀必須做好充分準備，應對市場波動可能因美國總統大選結果而加劇的可能性。

在10月30日至31日的政策會議上，日銀決定維持超低利率，但表示，美國經濟風險已消退，顯示已具備再次升息的條件。共和黨川普當選美國總統後，全球股市上漲，美元回升，緩解了政策制定者對選舉結果長期不確定性的擔憂。

但分析師警告，如果川普提高關稅，市場可能再次出現波動，這可能導致通膨上升，並打亂聯準會（Fed）的降息路徑。會議紀要顯示，基於不確定性仍高，日銀9名委員中的鴿派人士建議緩慢推進升息，其中1人表示，央行在升息時必須「慢慢來並謹慎行事」。

另一觀點則警告，日銀進一步升息可能會引發市場動盪，擾亂央行縮減大規模貨幣刺激措施的長期路徑。不過會議紀要顯示，其他人認為，有必要明確傳達日銀在經濟、物價預期得到滿足的情況下繼續升息的決心。

1名成員表示，日銀在暫停評估美國經濟發展後，應考慮進一步升息，他補充，日本經濟不再需要大量貨幣支持。會議紀要也顯示，另名人士認為，更容易受到進口成本上升影響的家庭和小型企業，似乎歡迎日圓頹勢的扭轉。

日圓疲軟已成為讓政策制定者頭痛的問題，他們擔心進口燃料、原物料成本上漲將對消費造成打擊。日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）表示，日圓疲軟帶來的通膨風險上升，是日銀7月決定將利率上調至0.25％的關鍵因素之一。

《路透》在10月3日至11日進行的民調顯示，極少數經濟學家預計，日銀今年將放棄再次升息，與此同時，有近90％的經濟學家仍預測，明年3月底將升息。

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