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馬斯克挺共和黨參議員史考特 競選參院多數黨領袖

2024/11/11 10:17

美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）。（美聯社）美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）支持美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）競選下屆美國參議院多數黨領袖。

綜合媒體報導，美國總統大選最終結果本月9日出爐，共和黨候選人川普（Donald Trump）以312張選舉人票，再次贏得總統大選，成為第47任美國總統，將於2025年1月上任。而川普所屬的共和黨也在大選表現出色，獲得參議院過半的52席，奪回多數黨寶座，並終結自2021年以來，參院兩黨從未過半的局面。

報導指出，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在大選前曾表明，他將在選後卸下領袖一職。此意味著，共和黨將於明年1月國會重開前，投票選出新的參議院領袖，也是參議院多數黨領袖。

美國總統當選人川普的盟友、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）10日在社交平台發文，表態支持共和黨參議員史考特競選參院多數黨領袖。

報導指出，史考特是佛州聯邦參議員，也是身家最高的現任參議員。目前史考特已獲得多名共和黨強硬右派支持，但在黨內溫和派的支持一般。

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