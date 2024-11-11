焦點股》華擎：AI伺服器業務強勁 漲停開出

華擎受惠於旗下AI伺服器訂單挹注，加上通用型伺服器需求旺盛，10月營收創下歷史單月新高。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）集團轉投資主板廠華擎（3515）受惠於旗下AI伺服器訂單挹注，加上通用型伺服器需求旺盛，上週五（8日）公告的10月營收創下歷史單月新高，激勵今日股價以漲停價242.5元開出，截至上午9時29分暫報240元，漲幅8.84%，成交量3195張。

儘管PC產業短期之內較無法看見AI機種帶來明顯紅利，可能進而影響板卡銷售。不過，華擎10月營收仍繳出30.86億元的歷史單月新高表現，月增51.11％、年增66.74％，主要是AI伺服器業務動能自第4季以來有明顯成長，營運猶如吃下大補丸。

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此外，繼英特爾（intel）今年下半發佈新型處理器平台，明年初還有輝達（NVIDIA）、超微（AMD）接力釋出新品，加上微軟（Microsoft）停止支援Win10作業系統，刺激PC換機的力道將明顯優於今年，進而增進板卡銷售紅利，有助於華擎本業更上一層樓。

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