想吃川普2.0行情豆腐 ! 《巴隆周刊》示警 : 恐將不會那麼順利

市場投資人正參考川普1.0路徑，以建立2.0的投資機會。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普強勢回歸白宮，帶動美股上漲熱潮，上週五美國三大指數同創歷史新高。對於川普2.0時代來臨，《巴隆周刊》指出，許多投資人正重拾川普第一任的經驗為這次任期做準備，包括購買金融、石油、工業和小型股，但因為川普兩任總統的時空背景大不同，對於美股表現將得持續觀察，可能不會那麼順利。

川普當選後，金融股已經做出反應。其中，高盛集團上週三成為道瓊指數的領頭羊，股價創下歷史新高，摩根士丹利、摩根大通、富國銀行和紐約梅隆銀行股價也同獻新猷。

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過去1週標普500指數上漲超過4%，那斯達克指數上漲近6%。道瓊工業指數上漲4%，創下自1896年以來選舉日後的最大漲幅。芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）則是下跌了32%，創下自2021年12月以來的最大單週跌幅，這個「恐懼指標」所積壓的擔憂，在一夜之間全消散了。

《巴隆周刊》表示，2017年川普接替歐巴馬，當時美國通膨低、核心消費者物價指數接近2%，聯邦赤字佔國內生產毛額也不到現今6.3%的一半。而在2016年大選前，標普500指數的本益比為16.5倍，但現在已經接近22倍。

Leuthold集團的道格·拉姆齊團隊稱，「2016年投票前投資者情緒是克制的」。而現在道瓊指數、標普500和那斯達克指數都創下新高。

退休服務金融公司Empower分析師馬爾塔·諾頓表示，很難想像通膨會回升至2022年的水平，但目標可能會更高、為3%左右，而不是2%。諾頓強調，這可能成為美國經濟的重擔。如果減稅和增加財政支出的組合，將導致美國赤字進一步擴大，問題恐加劇。

報導指出，現在的美國赤字已是2016年的2倍，這恐將導致投資者透過市場行為施加壓力，讓美國保持財政責任和通膨受控。

過去幾個月裡，投資人紛紛拋售長期公債，推高了殖利率，殖利率與債券價格成反比。10年期美國公債殖利率從聯準會9月降息前的3.6%左右飆升至選舉後一天的4.4%以上，隨後在本週稍後回落。

對於已經非常昂貴的股市來說，較高的債券殖利率可能是一個問題。標普500指數的本益比高於其五年平均19倍，略低於近期峰值23倍。如果10年期公債交易價格高於該水平，則表示投資者不會獲得高於無風險利率的溢價。

Gavekal Research執行長路易斯·文森特·加夫市警「這引發了一個問題，即殖利率上升是否會在某些時候對美國經濟和股市構成問題」。

《巴隆周刊》認為，如果川普潛在的關稅，以及對中國和其他關稅目標的報復性舉措打擊了科技公司、零售商和其他行業，清算可能會在2025年第1季到來，而長期收益率上升也可能導致小型股飆升提前結束，因為這恐將推高借貸成本。

但可能還不是退出「川普交易」的時機，畢竟川普要到2025年1月20日才上任，他的具體政策仍充滿不確定性。

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