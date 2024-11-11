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川普勝選「帶飛」特斯拉 ! 對沖空頭帳面虧逾1676億元

2024/11/11 11:26

川普勝選後，特斯拉股價大漲近3成，對沖基金空單帳面虧損超過52億美元。（路透）川普勝選後，特斯拉股價大漲近3成，對沖基金空單帳面虧損超過52億美元。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普贏得美國大選以來，堅持做空特斯拉的對沖基金已損失數十億美元。根據《彭博》對S3 Partners匯總的數據計算發現，從美國選舉日到上週五收盤，持有特斯拉空頭部位的對沖基金，其帳面上虧損至少達52億美元（約新台幣1676.7億元）。

《彭博》指出，川普已明確表示將獎勵忠誠者，因此馬斯克將自己的命運與川普連接在一起。

自11月5日美國大選以來，特斯拉股價已上漲近30%，市值飆升逾2000億美元（約新台幣6.45兆元）。在此背景下，之前建立特斯拉空單的對沖基金也急忙扭轉方向。

根據追蹤500多家對沖基金部位的Hazeltree的數據顯示，過去4個月有許多對沖基金已解除對特斯拉的空單押注。值得注意的是，這一空單的調整時間，與馬斯克在7月13日為川普背書時間相吻合。

今年7月，Hazeltree 追蹤的對沖基金中近五分之一都做空特斯拉，但截至11月6日，只剩下7%的對沖基金做空特斯拉。

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