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川普同框張忠謀、黃仁勳可期 台積電美國廠完工典禮將放重磅消息

2024/11/10 16:41

台積電的美國亞利桑那廠，將在下月舉辦完工典禮。圖為該廠在2023年6月施作工程。（記者廖家寧攝）台積電的美國亞利桑那廠，將在下月舉辦完工典禮。圖為該廠在2023年6月施作工程。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台積電的美國亞利桑那州廠預期在12月初舉行完工典禮，美國準總統川普、台積電創辦人張忠謀與台積電董事長魏哲家等重要人物有望同台，將台美半導體強化合作推向新高峰。各界預期會宣布重磅消息，可能與美國晶片法案、美國提高關稅有關，特別是台積電獲美國補助案。對於典禮流程與細節，經貿官員表示，尊重美方立場，暫時不便針對具體內容多作對外發言。

經濟部長郭智輝本月6日在立法院上透露，台積電在亞利桑那州廠已完全試產成功，下個月他們將會有一個很好的ceremony（典禮）要發出，也相信無論美國總統是誰，都會開出對台積電最有利的條件，畢竟市場需求就在那邊，而台積電在先進製程仍是「一人武林」，美國IC設計與台灣晶圓製造更是「互補互利」。

外媒也報導，台積電美國廠的完工儀式將在12月第一週舉行，除美國重量級政界人士，台積電的重要客戶包括蘋果（Apple）執行長庫克，以及輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳與超微（AMD）執行長蘇姿丰，也在受邀出席名單中，各界期待這場完工儀式將出現歷史性畫面。

台積電美國廠預期在明年上半年開始量產，廠區原先設定生產5奈米和4奈米製程，從趨勢來看，未來將擴大至2奈米製程。

對此，郭智輝說明，國內有科技管制法令，如果2奈米要在海外生產，前提是起碼1.4奈米已經在台灣落地生產，目前2奈米都還沒在國內生產，遑論1.4奈米，而依照全球轉往「區域經濟」走向，台積電2奈米製程未來勢必會赴美落地，但「不是現在」。

為強化供應鏈韌性，美國推動近岸外包政策，向台積電祭出落地補助案，盼能讓台積電赴美建立3座晶圓廠，就近供應，美國對台積電的補助獎勵方案，包括66億美元（約新台幣2132億元）的補助金，再加上最高可達50億美元（約新台幣1615億元）的貸款。

台積電是否能拿到最高50億美元的貸款，經貿高層官員未直接證實，僅說明，尊重美方立場，尤其是在美國總統大選後時機更是敏感，細節暫時無法對外透露。

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