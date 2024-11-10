秋鬥遊行今登場 訴求「和平反戰 民生優先」

秋鬥遊行今日下午登場，訴求「和平反戰、民生優先」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕20餘勞團響應的「秋鬥」遊行今（10）日下午舉行，今年的主要訴求是「和平反戰 民生優先」，現場200餘參與者喊出「要加薪不要戰爭」，呼籲民眾能夠站出來反對戰爭，要求政府解決當前高物價、高房價、高工時等民生問題。

「秋鬥」遊行源於1993年，長期以來已成為台灣勞工階級與所有被壓迫團體齊聚發聲的平台。今年的秋鬥，獲得包含RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會、反戰工作網絡、日日春關懷互助協會、台灣土地正義行動聯盟、台灣社會研究學會、台灣國際勞工協會（TIWA）等20多個團體響應。

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今年秋鬥遊行的主要訴求是「和平反戰 民生優先」，秋鬥召集人黃德北表示，面對目前的高物價、高房價、高工時等問題，再看到中東、烏克蘭等地的戰爭，戰爭的陰影也正在台海上空籠罩，呼籲所有關心台灣未來發展的民眾，能夠站出來反對戰爭、要求和平，並且在此危機時刻針對目前台灣種種的惡劣現象，發動社會改革行動，不希望台灣變成另一個烏克蘭。

黃德北向政府喊話，希望徹底解決當前高物價、高房價、高工時等民生問題，維護環境土地正義，嚴禁政治破壞司法獨立，推動國會全面改革，落實人民主權的民主理念。

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